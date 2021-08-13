Из-за украинской турфирмы, которая возит туристов в Абхазию, МИД Украины получил официальную ноту от грузинских дипломатов. Они высказали возмущение по поводу организации путешествий на неподконтрольную Грузии территорию.

Об этом сообщил спикер украинского ведомства Олег Николенко, передает "Интерфакс Украина".

"Хочу четко отметить, что наше государство высоко ценит стратегическое партнерство с Грузией и неизменно поддерживает и уважает ее суверенитет и территориальную целостность в международно признанных границах", - заявил Николенко.

В МИД деятельность турфирмы назвали абсолютно неприемлемой.

"Этим вопросом уже занимаются правоохранительные ведомства, которые выяснят все обстоятельства и определят возможные правовые последствия", - добавил спикер МИД.

Ранее "Страна" писала о том, что МИД Украины вызвал белорусского посла после заявления Лукашенко о готовности лететь в Крым . Это случилось после того, как президент Беларуси Александр Лукашенко публично объяснил возможность признания аннексированного Крыма российской территорией.

Также мы сообщали, что МИД готовится к эвакуации украинцев из Афганистана, который захватывают талибы.