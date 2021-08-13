Сегодня, 13 августа, представители Минздрава рассказали, сколько украинцев заболели туберкулезом за июль 2021 года.

Об этом Центр общественного здоровья написал в Фейсбук.

Так, в июле текущего года в Украине зафиксировали 1770 случаев туберкулеза. Среди них:

1342 новых случая заболевания;

318 пациентов с рецидивом;

23 пациента, которые восстановили лечения после перерыва;

64 пациента, которые начали повторное лечение после неудачного;

23 другие случаи;

0 пациентов с неизвестной историей предыдущего лечения.

При этом всего состоянием на этот период от заболевания почти 13 тысяч человек.

Также при появлении хотя бы одного из симптомов туберкулеза (кашель более двух недель, резкое похудение, ночная потливость, слабость) Минздрав призывает обращаться к врачу.

Напомним, за июнь в Украине было зарегистрировано 1542 случая туберкулеза, а всего от туберкулеза за первый месяц лета лечились 12 777 человек.

Также "Страна" сообщала, что больные туберкулезом могут лечиться у семейных врачей. Для бесплатной помощи нужно иметь электронное направление с соответствующим диагнозом, выданное врачом-фтизиатром.