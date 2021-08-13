В связи с задержанием 13 августа в аэропорту "Киев" главы Государственной продовольственно-зерновой корпорации Андрея Власенко начались обыски у фирм, которые связаны с семьей лидера "Батькивщина" Юлией Тимошенко.

Об этом пишет издание ZN.UA со ссылкой на источники в Нацполиции.

Как говорится в материале, Андрей Власенко и его заместительница Елена Волкова - люди, связанные с Юлией Тимошенко.

Полученный от полиции документ указывает, что в марте дочь политика Евгения получила от матери и мужа Артура Чечеткина семь миллионов долларов. В свою очередь Евгения в течение марта перевела полученную сумму ООО "Валея" - как оплату по договору о предоставлении услуг по поиску и поставкам оборудования.

"Валея" в марте-апреле перечислила эти семь миллионов в качестве предоплаты за оборудование бельгийской компании Eliovp BVBA, которая продает технику для майнинга криптовалют.

При этом "Валею" в 2014 году основала Волкова. Она же является ее директором и бухгалтером, а в феврале текущего года стала и.о. замглавы правления ГПЗКУ Андрея Власенко.

В августе прошлого года Волкова внесла на свой счет два миллиона гривен наличных, а затем эти средства ушли в пользу ООО "Валея" в качестве беспроцентной обратной помощи.

Волкова же получила эти деньги как финансовую помощь от Оксаны Стаховской, заработавшей их на продаже квартир. Интересно, что при продаже квартир от имени Стаховской действовал по доверенности Леонид Чечеткин - отец Артура Чечеткина, мужа Евгении Тимошенко.

По данным "Зеркало недели", сейчас идут обыски в компаниях, аффилированных с зятем Юлии Тимошенко.

Ранее в полиции заявляли, что Андрей Власенко фигурирует в деле о растрате имущества ГПЗКУ. По информации правоохранителей, он за полученные под госгарантии правительства кредиты закупал зерновые через фиктивные предприятия и поставлял их ниже рыночной цены разным компаниям. В итоге к августу дебиторская задолженность этих компаний перед ГПЗКУ составила более 57 миллионов долларов.

Ситуацию анализирует телеграмм-канал "Политика Страны".

"В Борисполе сегодня задержали главу Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины Андрея Власенко.

Он - рудимент тех времён, когда позиции Зеленского в Раде были настолько слабыми, что он вынужден был раздавать посты за нужные голосования.

Близкий к Юлии Тимошенко Андрей Власенко был назначен в конце 2020 года в обмен на голосование "Батькившины" за бюджет.

Но с тех пор ситуация в Раде изменилась.

Зеленский кнутом и пряником добился повиновения в собственной фракции и голоса на стороне уже не сильно нужны. Особенно голоса Тимошенко с ее аппетитами.

А потому и пришло время убрать с денежно-зерновых потоков ее человека, чтоб поставить своего", - пишет "Политика Страны".

Как писала "Страна", весной прошлого года Тимошенко задекларировала доход в 150 миллионов гривен, полученный от американской фирмы.

Этими деньгами заинтересовалось НАПК и начало проверку декларации.