В последний рабочий день недели на торгах цены на нефть эталонных марок начали снижаться, но по итогам недели все же могут показать некоторый рост. Динамику определяют опасения относительно влияния нового штамма коронавируса "дельта" на спрос на нефть в мире, а также ухудшение прогноза Международного энергетического агентства о мировом спроса на сырье до конца года, передает "Интерфакс-Украина".

Октябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к сегодня в 18:19 по Киеву оценивались $70,91 за баррель (минус на $0,4 или 0,56%).

Цена фьючерсов на WTI на сентябрь на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени - $68,75 за баррель (минус $0,34 или 0,49%).

МЭА понизило на 0,1 млн б/с прогноз роста спроса на нефть в 2021 году, но повысило его на 0,2 млн б/с на 2022 год, следует из ежемесячного отчета агентства, опубликованного в четверг.

На данный момент прогнозируют рост мирового спроса в среднем на 5,3 млн б/с - до 96,2 млн б/с в 2021 году и еще на 3,2 млн б/с в 2022 году - до 99,3 млн б/с. В прошлом месяце ожидалось, что спрос в мире в 2021 году вырастет на 5,4 млн б/с - в среднем до 96,4 млн б/с, в 2022 году - на 3 млн б/с, до 99,5 млн б/с.

Как заявляют в МЭА, мировой спрос на нефть в июне вырос на 3,8 млн б/с по сравнению с предыдущим месяцем, чему способствовало повышение мобильности в Северной Америке и Европе. Однако в июле повышение спроса резко сократилось, и прогноз на оставшуюся часть 2021 года был понижен в связи с ухудшением ситуации с пандемией и пересмотром исторических данных.

Аналитики ОПЕК в своем ежемесячном обзоре, который также был обнародован в четверг, оставили оценку темпов роста спроса на нефть в 2021 и 2022 годах без изменений по сравнению с предыдущим отчетом, несмотря на повышение прогноза по росту ВВП.

При этом аналитики ОПЕК понизили оценку спроса на нефть в первом квартале 2022 года - на 200 тыс. б/с, до 96,83 млн б/с, но повысили во втором квартале - также на 200 тыс. б/с, до 98,71 млн б/с. Прогноз на третий и четвертый кварталы остались на уровне 101,17 и 102,62 млн б/с соответственно.

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