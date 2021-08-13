Всемирная организация здравоохранения выступила против принудительной вакцинации от COVID-19. Несмотря на это, в организации все еще призывают вакцинироваться.

Об этом заявила представитель ВОЗ Фаделя Хаиб на пресс-конференции.

Как утверждает Хаиб, "вакцины - это одно из средств, которые есть в наличии".

"В целом ВОЗ не одобряет какой-либо принудительной вакцинации, но необходимо объяснить людям, как действуют вакцины, и насколько они важны", - пояснила она.

При этом, с подобными заявлениями эксперты ВОЗ неоднократно выступали и ранее. Например, они рассказывали, что вакцинаций как таковых недостаточно, чтобы противостоять коронавирусной инфекции. Вместо этого эксперты акцентировали внимание на необходимости совмещать вакцинацию с санитарными правилами для сдерживания пандемии.

Напомним, недавно мэр Днепра Борис Филатов заявил, что будет продвигать темпы вакцинации в городе "методом кнута и пряника". По его словам, теперь все подчиненные городского главы обязаны быть вакцинированными, а если не хотят, то за свои деньги каждую неделю должны предоставлять справку об отрицательном ПЦР или увольняться.

"Страна" выясняла, зачем в Днепре делают прививки "добровольно-принудительными", а также узнала у мэров других украинских городов, планируют ли они вводить обязательную вакцинацию для подчиненных.