Глава партии "Слуга народа", нардеп Александр Корниенко прокомментировал расследование "Страны" о подпольном рынке медицинской паспортизации.

По словам Корниенко, когда депутаты вернутся к активной парламентской работе, обязательно зарегистрируют изменения в административный кодекс.

"Карантин, вакцинация, паспорт — это все новое, поэтому отсутствует законодательное регулирование в сфере самой вакцинации. Сейчас во всем мире и у нас дискуссия: вводить обязательную вакцинацию или нет. Нет регулирования за злоупотребления в этой сфере, это вопрос пары месяцев. Когда мы вернёмся к активной парламентской работе, мы обязательно зарегистрируем изменения в административный кодекс, думаю, что здесь не должно быть уголовной ответственности, потому что это не такое большое нарушение. Хотя, возможно, для организаторов нужны уголовные санкции. Точно должна быть административная ответственность. Думаю, здесь нужно говорить с юристами, с комитетом: ответственность для тех, кто использует эти паспорта или для тех, кто их выдаёт", — отметил глава партии "Слуга народа".

Также Корниенко отметил, что в Украине пока нет ответственности за избежание вакцинации, но липовые сертификаты — это подделка и мошенничество.

"Здесь нужно разобраться, кого и за что штрафовать. Нужна дискуссия. Думаю, что мы будем обсуждать с коллегами из правоохранительного комитета и комитета по вопросам здоровья нации, какие могут быть санкции. Законодательство, связанное с коронавирусом новое и пока формируется, но уже достаточно много сделано в сфере медицины. Думаю, что подделка сертификатов — это плохая практика, нужно за неё штрафовать и вводить ответственность. Особенно, если это делают медзаведения, которые подхалтуривают не очень полезной практикой", — резюмировал Корниенко.

Напомним, журналисты "Страны" провели эксперимент, чтобы узнать, как работает подпольный рынок медицинской паспортизации и сколько стоит купить сертификат вакцинированного.

Также часть стран ЕС уже открылась для привитых украинских туристов больше недели назад. "Страна" узнала, как на практике привитые украинцы въезжают в Евросоюз.