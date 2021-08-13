В пятницу, 13 августа, в Афганистан, все больше территории которого переходит под контроль Талибана, начали пребывать отряды американских войск, которые должны провести эвакуацию сотрудников посольства США. Две скандинавские страны - Дания и Норвегия - также решили эвакуировать сотрудников своих посольств и временно прекратить работу дипведомств.

О прибытии войск США сообщает ВВС.

Для эвакуации сотрудников американского посольства было направлено 3000 человек, первые отряды уже начали пребывать в международный аэропорт в Кабуле. Прибытие остальных ожидается в течение суток.

Собеседник агентства рассказал, что Кабулу талибы могут окружить раньше, чем через 30 дней, как прогнозировалось ранее.

В свою очередь Норвегия в пятницу приняла решение вывезти всех сотрудников своего посольства в Афганистане в ближайшее время. Министр иностранных дел Ине Эриксен Сёрейде, которую цитирует nrk, считает, что для того, чтобы безопасно вывезти всех сотрудников нужно действовать сейчас.

"Мы осуществляем временное закрытие и эвакуацию посольства в Кабуле. Безопасность наших сотрудников - это самое главное. Сотрудников привозят в Норвегию. Это относится как к прикомандированным дипломатам, так и к афганцам, работающим на местах", - заявила министр.

Пример Норвегии решила последовать и Дания, которая приняла решение вывезти сотрудников своего посольства и временно закрыть дипведомство. Когда именно пройдет эвакуация из соображений безопасности не раскрывается.

"Все датчане в Афганистане должны немедленно покинуть страну...Понятно, что мы должны предпринять необходимые шаги. Вот чем мы сейчас занимаемся. Я хотел бы подчеркнуть, что безопасность наших сотрудников, прикомандированных и местных сотрудников имеет наивысший приоритет", - сказал министр иностранных дел Йеппе Кофод.

Ранее решение закрыть посольство и вывезти сотрудников приняла Канада. В МИД Украины также готовятся к эвакуации украинцев из Афганистана.

Обеспокоились эскалацией в Афганистане и послы НАТО, которые решили собраться на экстренную встречу.

Между тем надвигающиеся на Кабул талибы уже обесточили столицу Афганистана.