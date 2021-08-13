После выездного заседания Совета национальной безопасности и обороны на Донбассе 30 июля президент Владимир Зеленский поручил секретарю СНБО Алексею Данилову организовать новую встречу органа в Киеве. Она будет проведена в следующую пятницу, 20 августа.

Об этом cообщила вечером 13 августа пресс-служба СНБО в Фейсбуке.

В СНБО заявили, что всех членов Совета поставили в известность о проведении заседания на следующей неделе. О точном времени и месте его проведения в СНБО пообещали рассказать дополнительно позже.

Ранее "Страна" писала, какие решения СНБО принял на последнем выездном заседании. Среди рассмотренных тем были граница, безопасность в энергетическом секторе и зеленая энергетика, проблемы медицины, новые санкции против "контрабандистов". Также Данилов тогда анонсировал, что выездные заседания СНБО станут традиционными.

Мы также сообщали, что президент Зеленский дал поручение подготовить заседание СНБО по вопросам лесного хозяйства. Вероятно, они и станут ключевой темой обсуждения членов органа 20 августа.