В августе этого года Служба безопасности Украины сообщила о подозрении координатору общественной организации "Патриоты – За жизнь" Олегу Ширяеву.



Ширяеву инкриминируют нанесение умышленных тяжких телесных повреждений и хулиганство с применением оружия.

Следствие СБУ считает, что Ширяев и другие участники организации "Патриоты за жизнь" совершили нападение с ножом и кастетом на Павла Исмаилова. Целью такого нападения, по версии спецслужбы — было вызвать ответную реакцию со стороны националистических организаций.



СБУ считает, что Ширяев и подконтрольная ему группа пыталась дестабилизировать ситуацию в Харьковском регионе в связи с выборами мэра Харькова, запланированными на октябрь.



2 августа Илья Кива опубликовал видео с заявлением жителя Горловки, города на неподконтрольной Украине территории Донецкой области, Игоря Савчука, который, по словам самого Савчука, дал неправдивые свидетельские показания против Олега Ширяева под давлением сотрудников СБУ и прокуратуры Харьковской области, а также представителей праворадикальной партии «Национальный корпус» на основании которых Ширяеву предъявили подозрение.



А 3 августа начальник Управления СБУ в Харьковской области Роман Дудин подтвердил, что в деле есть свидетель — житель Горловки Донецкой области.

По информации СБУ, он был водителем потерпевшего и стал свидетелем нападения на него. Во время допроса в СБУ и в суде свидетель якобы дал показания, подтверждающие причастность Ширяева к преступлению.



"Стране" удалось пообщаться с Игорем Сувчуком который заявил что СБУ сфальсифицировала дело против Олега Ширяева.



— Народный Депутат Илья Кива вчера зарегистрировал в ОГПУ заявление, что сотрудниками СБУ в отношении вас применялось физическое насилие чтобы заставить вас дать ложные показания в отношении Олега Ширяева.



— Да, это так. Моей жизни угрожала опасность. Я позвонил Илье Киеве и сказал об этом. Илья Кива в свою очередь сказал, что он мне поможет. Сейчас я нахожусь под его охраной и готов сотрудничать со следствием.



— Начните с самого начала. Почему вашей жизни угрожает опасность?



— 17 марта 2021 года мне позвонил Павел Исмаилов, он предложил мне устроиться на работу.



— Кто такой Павел Исмаилов. Вы ранее были знакомы с ним ?



— Нас познакомили общие знакомые. Исмаилов предложил мне работу.



— Что за работа?



— Охранять какое-то помещение под Харьковом.



— Вы согласились?



— Да. С 18 на 19 марта я приехал в Харьков где меня встретил Павел Исмаилов после чего мы поехали с ним в Харьков на его автомобиле. Где-то в окрестностях Харькова Исмаилов сказал, что ему нужно с кем-то встретится и мы поехали в кафе на встречу. Когда мы приехали я вышел из машины и закурил сигарету, а Исмаилов пошел на встречу.



— Вы помните место куда приехали?



— Нет. Я был там впервые, но оно было многолюдным.



— Что происходило дальше?



— Я решил прогуляться пока ждал Исмаилова. Когда я шел то заметил человека который лежал на земле. Им оказался Исмаилов, он лежал на животе.



— Что с ним произошло?



— Когда я у него об этом спросил, он сказал, что не знает. У него был нос в крови. После этого я его поднял и мы вместе пошли в машину. В автомобиле он с моего мобильного телефона позвонил своим друзьям после чего куда-то уехал, возможно в больницу, а меня оставил в кафе. Он арендовал мне жилье я еще 2-3 дня был в Харькове, потом поехал домой в Горловку. Спустя 2 месяца Исмаилов позвонил мне и попросил, приехать в Харьков и помочь ему касательно происшествия которое произошло в марте. Он сказал, что оплатит дорогу и даст денег.



— Ранее Исмаилов объяснял вам суть происшествия которое произошло в марте?



— Нет.



— Что происходило дальше?

— Исмаилов встретился со своим адвокатом. Его звали Виктор, фамилию я не помню. После чего адвокат и сам Исмаилов сказали мне, что я должен дать показания касательно того, что произошло под кафе. И я согласился. Мне арендовали квартиру, где я несколько дней жил после чего за мной приехал адвокат Исмаилова и мы поехали в СБУ харьковской области, где нас встретил следователь.



— В отношении вас проводили следственные действия, вас допрашивали?



— Да, следователь задавал мне вопросы, но адвокат Исмаилова начал добавлять неправдивые факты. Что якобы когда мы ехали в Харьков то Исмаилов разговаривал по телефону с Олегом Ширяевым и я это слышал и знал, что он говорит именно с Олегом Ширяевым.



— Адвокат хотел сказать, что на Исмаилова в марте в Харькове напал Олег Ширяев и вы это видели?



— Да. Что якобы когда мы подъехали к кафе то Исмаилов пошел на встречу к Ширяеву и я это четко понимал.



— Как вы на это отреагировали?



— Я возмутился сказал, что такого не было.



— Как на это отреагировал следователь и адвокат Исмаилова?



— Они сказали, что я могу не уехать из здания СБУ, что привлекут меня к уголовной ответственности за сепаратизм, содействие «ДНР», «ЛНР» и принудили меня дать ложные, лживые показания против Олега Ширяева.



— За что вас могли обвинить в сепаратизме?



— За то что я живу в Горловке на неподконтрольной территории.



— Вы после этого согласились дать неправдивые показания?



— Да. Адвокат говорил, а следователь записывал.



— Можете подробно рассказать, что конкретно вас заставили подписать?



— Первое. Когда мы ехали в Харьков я знал, что Исмаилов едет на встречу к Олегу Ширяеву, он разговаривал с ним по телефону и я это слышал.



Второе. Перед опознанием мне показали четыре фотографии и сказали запомнить, где изображен Олег Ширяев, чтобы я при свидетелях указал на него. Также в эпизоде когда я подошел к Исмаилову который в тот момент лежал на земле, то Исмаилов сказал, «Это Олег сука».



— Ранее вы с Олегом Ширяевым были знакомы, вы что-то про него слышали?



— Нет. И сам Исмаилов про него ничего не говорил в тот день и после нападения.



— Павел Исмаилов как-то участвовал в ваших допросах, следственных действиях?



— Мне сказали, что он ничего не помнит и все, что происходило нужно рассказать мне.



— Сколько длились допросы, следственные действия?



— Где-то 2-3 недели.



— Где вы все это время находились?



— Мне арендовали жильё. Где-то недели две я жил сам, но потом со мной жил один человек, он присматривал за мной. Я не мог никуда выйти один.



— Вы принимали участие в судах в отношении Олега Ширяева?



— Да. Давал против него лживые показания, делал это под присягой.



— Как вы оказались с Ильей Кивой?



— Я сбежал из под охраны СБУ. В какой-то из дней когда я понял, что будет что-то нехорошее я решил сбежать. Был напуган, мне начал звонить Павел Исмаилов и говорить, чтобы я вернулся домой. В интернете я нашел номер Ильи Кивы, связался с ним, рассказал ему кто я такой, сказал, что моей жизни угрожает опасность. После чего со мной связались люди Ильи Кивы и сейчас я нахожусь под его охраной.