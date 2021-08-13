Киевские правоохранители после записи в Фейсбуке нардепа от "Слуги народа" и олимпийского чемпиона Жана Беленюка о расистской выходке против него начала расследование обстоятельств инцидента.

Об этом тоже в Фейсбуке сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

Как рассказали в полиции, о происшествии с Беленюком правоохранители узнали во время мониторинга сети интернет. Стражам порядка попалась публикация спортсмена и депутата о том, что неизвестные подошли к нему с расистскими оскорблениями и явно пытались спровоцировать на конфликт.

Инцидент зарегистрировали в журнале единого учета заявлений и сообщений Печерского управления полиции, правоохранители принялись устанавливать причастных к нему лиц.

Также в полиции добавили, что сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по статье Уголовного кодекса Украины №161 о нарушении равноправия граждан в зависимости от их расовой и национальной принадлежности.

Ранее "Страна" приводила официальный комментарий партии "Слуга народа" по поводу расистской выходки неизвестных.

Нападавшие открыто сказали Беленюку, что как чернокожий он ничего не может знать об украинском патриотизме. Между тем атлет всегда заявлял, что считает себя украинцем и не собирается менять гражданство, как, например, после Олимпиады в Ри 2016 года.