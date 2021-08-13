В "Слуге народа" отреагировали на сегодняшний инцидент с нардепом и олимпийским чемпионом Жаном Беленюком, которого неизвестные расистскими высказываниями пытались спровоцировать на конфликт.

Его коллеги по партии осудили "использование любой формы дискриминации и агрессии - по признаку расы или любой другой" и заявили, что это "одно из проявлений языка ненависти, который культивируют их политические оппоненты".

Об этом идет речь в заявлении, опубликованном на сайте политсилы.

"Считаем, что подобный инцидент - одно из проявлений языка ненависти. Их уже третий год подряд на разных коммуникационных площадках, в частности в соцсетях, культивируют политические оппоненты, которые не привыкли цивилизованно и конструктивно вести дискуссии", - говорится в заявлении партии.

Также "Слуги народа" потребовали от Национальной полиции Украины в кратчайшие сроки установить личности нападавших и привлечь их к ответственности.

Напомним, инцидент с Жаном Беленюком произошел вечером в пятницу, 13 августа, на столичном Печерске. Неизвестные пытались спровоцировать конфликт, выкрикивая оскорбления расистского характера. По словам Беленюка, до драки дело не дошло.

Напомним, "Страна" подробно писала о том, как Жан Беленюк принес Украине единственное "золото" на Олимпиаде в Токио и кому это не понравилось.

Также мы сообщали, что другая украинская спортсменка - легкоатлетка Ярослава Магучих - сфотографировалась на Олимпиаде с российской коллегой Марией Ласицкене и попала в скандал. Ее даже вызвали из-за этого в Минобороны. После этого российская ведущая Скабеева опубликовала совместное фото с Беленюком.

Кроме того, "Страна" писала, что Беленюк, комментируя совместное фото со Скабеевой, заявил, что не знает, кто она такая, и за контекстом политических событий в РФ он не следит.