В "ДНР" первоклассники к новому учебному году получат "Азбуку Донбасса" с вступительным словом и портретом "главы ДНР" Дениса Пушилина.

Об этом рассказала донецкая журналистка Майя Пирогова на своем YouTube-канале.

Книга будет готова к 1 сентября и станет подарком для первоклассников от Пушилина. Его фотография и обращение к ученикам объемом в несколько абзацев находится на первой странице.

На первых страницах азбуки ученики увидят портрет Пушилина. Фото: Скриншот из видео

Помимо особенности книги в виде портрета "главы ДНР", на каждую букву алфавита авторы придумал стихотворения, которые связывает с тематикой Донбасса. Например, в азбуке можно найти четверостишия об угле, фазанах, терриконах, шахтах, реке Кальмиус и Саур-Могиле.

"Каждая буква связана чем-то именно с Донбассом, с нашей родиной, с донецким краем. Например, вы знали, что существует борщ донбасский? Есть борщ украинский, есть борщ русский, а есть донбасский. Теперь наши детки это буду знать", — рассказывает в ролике донецкая журналистка Елена Блоха.

К каждой букве подобраны стихи, характеризующие Донбасс. Фото: Скриншот из видео

Также среди изобилия стихов не забыли упомянуть и Россию, назвав ее родиной.

"Р - это Родина, наша Россия,

Реки и степи, леса и поля.

Нет на планете державы красивее,

Будем беречь ее вместе, друзья", - пишется в азбуке.

В азбуке автор называет Россию "родиной". Фото: Скриншот из видео

Автор видео уточнила, что идея создания "Азбуки Донбасса" принадлежит "общественной палате ДНР".

Первый тираж азбуки составит 3323 экземпляра. Однако, вначале ее получат только первоклассники социальных категорий, а уже после и все остальные.

Ранее мы писали о том, что в России с начала этого месяца стартовали так называемые "путинские" выплаты на детей-школьников. Выплата в размере 10 тысяч рублей (135 долларов или 3600 гривен) единовременная. Как рассказали "Стране" жители Донецка с российскими паспортами, они тоже смогли получить эту выплату.

Помимо этого, недавно Денис Пушилин заявил, что готов перейти к контрнаступлению в том случае, если украинские власти уничтожат все попытки урегулировать конфликт мирным способом.