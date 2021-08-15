Через полторы недели в Киеве проведут саммит "Крымская платформа". Это мероприятие украинских властей с целью привлечь внимание к вопросу полуострова. Но верят ли украинцы в то, что Крым можно вернуть? И если да, то как?

"Страна" провела опрос по этому поводу среди киевлян.

"Украина не готова к этому"

Большинство опрошенных не верит, что Крым вернется в Украину.

"Это требует очень больших усилий - военных, так далее. Украина не готова к этому. Я не вижу, я не доживу" - ответил первый киевлянин на вопрос, есть ли шанс вернуть Крым.

Говоря о том, хотят ли вернуться сами крымчане он ответил, что они не видят, куда возвращаться: "Если бы у нас была ситуация намного лучше, чем в Крыму, это был бы стимул, а так это шило на мыло. Все власти будут заниматься популизмом, но никто ничего не сделает. Моя надежда оптимистична, что может это увидят внуки, но при своей жизни я не увижу... У украинского правительства столько проблем, что Крым стоит в очереди".

"Не верю, - высказала похожее мнение другая опрошенная. - Все уехали, кто мог взяться за этот гуж. Как вернуть реально? У меня мыслей нет... Какая разница, кто там живет? Те же самые люди. Вот, как? Я не должна там жить или ты, или наоборот?"

"Насильственно отобрать будет невозможно. Или должна развалиться Россия или естественный ход событий... Если вырастет поколение, которое было при России. они уже не захотят вернуться", - высказала мнение еще одна собеседница "Страны".

"Нет, потому что никто его не отдаст. И что значит вернуть? Надо, чтоб они хотели вернуться, а если у нас наши люди сами не хотят жить и уезжают, то кто же захочет вернуться туда, откуда народ уезжает?".

"Россия не отдаст Крым никогда в жизни. Но надо как-то договариваться. Может быть дать права особенные Крыму. Может даже, чтобы Крым был в совместном использовании. Надо не воевать, а договариваться... Мало кто хочет в Крыму вернуться. Крымчане все-таки больше к России тянутся, даже в те времена. Как-то недолюбливали Украину".

"Нет. Вы отдыхали, когда-нибудь в Крыму? Видели, какое там население: Татары и русские. Украинцев там мало. Я не знаю, что должно произойти, чтобы вернулся Крым. Путин его никогда не отдаст. Там выросло уже поколение детей, которые не знают, что такое быть в Украине".

"Не верю. Там сильны русские традиции, стоит флот. Не отдаст Россия, они костьми лягут, но не отдадут. Разве что при условии, что Украина войдет в состав России", - говорит мужчина.

"Может и заберут"

Некоторые опрошенные считают, что у Украины есть шанс вернуть Крым.

"Если наша власть хорошо постарается, то может и заберут. Больше переговоров, хоть я там никогда и не была, но это там наши люди, наша территория. Хотят и вернуться? 50 на 50, там и украинцы, и русские, кто любит Украину, кто Россию" - высказала мнение еще одна женщина на улицах Киева.

"В ближайшие 5-10 лет нет. Только распад России, или, если поменяется там власть. С нынешней властью и там, и тут - нет", - говорит киевлянин.

"Да. Верю. Каким путем? Военным. Россия исчезнет с карты перед этим".

"Но, наверное, когда закончится власть Путина, тогда может быть мирным путем... Если это будет решаться войной, то мы не очень хотим Крым", - говорит девушка.

"Вернуть можно за две недели, если будут нормальные переговоры. Можно договорами, только так. Не войной. Все должно быть взаимовыгодно", - говорит еще один мужчина.

Смотрите видео полного опроса Антонины Белоглазовой на YouTube-канале "Страны".