Завтра, 14 августа, из Херсона в Киев на барже отправятся арбузы. Сегодня идет погрузка 350 тонн спелых полосатых ягод на несамоходное судно. Уже пятый раз подряд арбузы будут попадать к жителям столицы с помощью баржи.

Об этом сообщает пресс-служба компании, которая организует доставку груза на своей странице в Facebook.





Напомним, в августе 2017 года Украина во главе с тогдашним премьер-министром Владимиром Гройсманом следила за баржей, которая везла арбузы из Херсона в Киев. Тогда впервые за 14 лет баржа с арбузами плыла по Днепру. Впоследствии данное судно получило имя "баржи Гройсмана".

"Страна" подробно о путешествии арбузов, баржу с которыми встречали в Киеве, как корабль Илона Маска.