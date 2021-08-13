В субботу, 14 августа, в Украине прогнозируют комфортную летнюю солнечную погоду, которую будет удерживать антициклон Elfi. Но локальный циклон еще не отпустит Азовское море и восток Черного моря, что обеспечит облачность над юго-восточными регионами страны и кратковременные дожди на Азовском побережье. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

В ближайшие сутки на большей территории Украины ожидается сухая и солнечная погода, лишь в Луганской, Донецкой, Запорожской областях и Крыму в субботу облачно и не исключен местами кратковременный дождь и гроза.

Ближайшей ночью температура воздуха опустится до +10-17 градусов, на побережье морей до +20. В дневные часы +24-29, но на Закарпатье прогреется до +31 градуса.

В субботу в Киеве и области осадков не ожидается. Ветер северный 5-10 м /с. Температура воздуха ночью +13-15, днем ​​+26-28 градусов.

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