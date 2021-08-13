В Украине разгорелся очередной спортивно-политический скандал. Не успели утихнуть страсти после того, как легкоатлетка Ярослава Магучих на Олимпиаде обнялась с российской спортсменкой, как в похожую историю попал борец и обладатель золотой медали на Олимпиаде в Токио Жан Беленюк.

Он заявил, что к нему сегодня подошли в Киеве неизвестные и начали провоцировать на конфликт, выкрикивая расистские оскорбления.

Разбирались, что произошло.

Фото со Скабеевой

Но началось все еще вчера, когда совместное фото с украинским спортсменом и депутатом "Слуги народа" Жаном Беленюком у себя в Telegram-канале обнародовала российская журналистка и ведущая Ольга Скабеева. Она это сделала после того, как легкоатлетку Ярославу Магучих вызвали в Минобороны после фото, где она обнималась с российской спортсменкой на Играх в Токио.

"Было бы справедливо вызвать в Минобороны нардепа Жана Беленюка. Смотрите, какая зрада", - подписала Скабеева фотографию, где Беленюк держит медаль. При этом в руках у Скабеевой микрофон телеканала "Россия".

Судя по форме Беленюка и серебряной медали у нег в руках, фото было сделано на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро в 2016 году.

Фото вызвало резонанс в Украине. Ольга Скабеева - журналистка канала "Россия 1", ведущая программы "60 минут". С Украиной ее связывают несколько скандалов. Например, в ПАСЕ украинская делегация не дала задать ей вопрос. Ее обступили украинские депутаты и стали петь гимн Украины.

Скабеева пояснила, что выложила совместное фото, поскольку Жан Беленюк не выступил с критикой власти, в частности Минобороны, когда травили Магучих.

Что ответил Беленюк

В ответ на публикацию фото Беленюк заявил, что не знал, кто она такая, поскольку "не следит за контекстом политических событий в России". Кроме того, к нему часто подходят фотографироваться на соревнованиях.

"Я известный спортсмен, со мной может подойти и сфотографироваться любой человек. Я иду по улице со мной фотографируются много людей. Мне у каждого спрашивать, кто он, откуда и чем занимается?", — заявил Беленюк.

Также он добавил, что каждый украинский спортсмен патриот и свой патриотизм они доказывают, завоевывая медали для страны.

Напали вскоре после фото

На следующий день после публикации фото на Беленюка пытались напасть в центре Киева. Об этом нардеп написал в Facebook. Инцидент произошел на Печерске.

По его словам, в пятницу, 13 августа, к нему подошли неизвестные молодые люди и попытались спровоцировать конфликт. Они выкрикивали расистские оскорбления: "Черная обезьяна что-то знает о патриотизме?!" и "Вали в Африку!"

"Слава Богу, до драки дело не дошло, поэтому со мной все нормально", - написал Беленюк.

Также он задал несколько вопросов: "1. Мне интересно, украинец ли я для своего государства, какие критерии патриотизма существуют в нем?!

2. Насколько олимпийский чемпион может себя безопасно чувствовать в своей Родине и в родном городе?!

3. И нормально ли в европейском государстве слышать обидные вещи людям, которые готовы положить жизнь для ее прославления?!" - написал Беленюк.

В полиции уже заявили, что устанавливают обстоятельства происшествия и причастных к этому лиц. Происшествие зарегистрировано в журнале Единого учета заявлений и сообщений Печерского управления полиции. После проведения проверки ему дадут правовую квалификацию.

В "Слуге народа" сделали заявление после инцидента с Беленюком. Оно обнародовано на сайте партии.

"Мы категорически осуждаем использование любой формы дискриминации и агрессии - по признаку расы или любому другому. Подчеркиваем, что патриотизм того или иного гражданина не измеряется его цветом кожи, полом, этническим происхождением или местом жительства.

Считаем, что подобный инцидент - одно из проявлений языка ненависти. Их уже третий год подряд на разных коммуникационных площадках, в частности в соцсетях, культивируют политические оппоненты, не привыкли цивилизованно и конструктивно вести дискуссии" - заявили в партии.

Также в "Слуге народа" заявили, что требуют от Нацполиции в кратчайшие сроки установить личности нападавших и привлечь их к ответственности.

Реакция соцсетей

Ситуацию с депутатом Беленюком украинцы обсуждают в соцсетях.

"Когда вышел на улицу, а на улице нифига не Европа))) А по каналу "Дом"-то совсем другое рассказывают))))" - написал журналист Юрий Ткачев.

"Жан - один из уважаемых мною депутатов. И подобные вещи недопустимы. Надеюсь будет реакция правоохранителей. Но проблема не только в расизме.

Проблема в ненависти, которая пустили корни в обществе уже где-то очень глубоко. И именно с этой ненавистью должны бороться политики. Бороться, а не плодить.

Плодить - это когда омбудсмен по языку призывает уезжать из страны всех, кто недоволен им и законом о языке.

Когда закрываются каналы по щелчку пальцев.

Когда депутат от СН с трибуны говорит о расстрелах оппонентов. Когда позволяют разжигать Ницой, Дроздову сотоварищи. И много других когда" - написал ведущий Владимир Полуев.