В США зафиксирован самый низкий прирост населения со времен Великой депрессии в 1930-х годах. При этом впервые доля белокожего населения оказалась ниже 60%, а доля латиноамериканцев достигла 23%. Такие данные опубликованы после переписи населения 2020 года. Об этом сообщает Associated Press.

По данным переписи, за 10 лет доля белокожего населения в США сократилась почти на 6%. В 2010 году она составляла 63,7%, а в 2020 году - 57,8%. Это объясняют более низким уровнем рождаемости среди белых женщин, которых по этому показателю существенно превосходят латиноамериканки и азиатки.

Латиноамериканцы за 10 лет стали второй по объему группой в составе населения США. Еще 12,4% составляют чернокожие и 6% - азиаты.

Но белые все равно остаются наиболее многочисленной группой в США, за исключением нескольких штатов. Согласно переписи 2020-го, ситуация поменялась в Калифорнии, где крупнейшей расовой группой стали латиноамериканцы (39,4%, а в 2010-м было 37,6%). В то время, как доля белых людей в штате сократилась с 40,1 до 34,7%. Также белые уступают по численности на Гавайях, в Нью-Мексико и округе Колумбия (город Вашингтон).

Число тех, кто относит себя к двум или более расам, выросло с 9 млн до 33,8 млн, и теперь составляет 10% от всего населения США.

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