Компания "Dragon Capital Investments Limited" бизнесмена Томаша Фиалы купила кипрскую компанию "Frolovia limited", которая является владельцем Трускавецкого завода минеральных вод (производит воду "Трускавецкая").

Об сообщает пресс-служба АМКУ.

"Предоставлено разрешение компании "Dragon Capital Investments Limited" (г. Никосия, Кипр) на приобретение акций компании "Frolovia limited" (Никосия, Кипр), что обеспечивает превышение 50% голосов в высшем органе управления общества", – говорится в сообщении.

Помимо этого Антимонопольный комитет разрешил "Dragon Capital Investments Limited" и "International Distribution Systems Limited" согласованные действия. Однако их реализация должна происходить в виде выполнения положения о воздержании от конкуренции. Такое положение предусмотрено пунктом 8.4 договора купли-продажи акций компании "Frolovia ltd", который заключили 19 мая текущего года.

По информации в политических кругах, Фиала влияет на политику фракции "Голос". Так, согласно финансовому отчету партии за 3 квартал 2019 года, жена Фиалы Наталия профинансировала "Голос" на 1,6 млн гривен.

Томаш Фиала - не только генеральный директор Dragon Capital, но и основатель и владелец медиа-холдинга "Новое время".

Помимо этого, весной текущего года к украинской инвестиционной "Dragon Capital" перешли 100% корпоративных прав и все активы интернет-издания "Украинская правда".

Ранее, в январе 2021 года, "Dragon Capital" завершила покупку компании Treeum Holdings Limited – собственника изданий Finance.ua и Minfin.com.ua, а также компаний Finline, Bank Online и "Мульти.Юа".