"Dragon Capital" Томаша Фиалы стала владельцем завода, который производит "Трускавецкую" воду
Компания "Dragon Capital Investments Limited" бизнесмена Томаша Фиалы купила кипрскую компанию "Frolovia limited", которая является владельцем Трускавецкого завода минеральных вод (производит воду "Трускавецкая").
Об сообщает пресс-служба АМКУ.
"Предоставлено разрешение компании "Dragon Capital Investments Limited" (г. Никосия, Кипр) на приобретение акций компании "Frolovia limited" (Никосия, Кипр), что обеспечивает превышение 50% голосов в высшем органе управления общества", – говорится в сообщении.
Помимо этого Антимонопольный комитет разрешил "Dragon Capital Investments Limited" и "International Distribution Systems Limited" согласованные действия. Однако их реализация должна происходить в виде выполнения положения о воздержании от конкуренции. Такое положение предусмотрено пунктом 8.4 договора купли-продажи акций компании "Frolovia ltd", который заключили 19 мая текущего года.
По информации в политических кругах, Фиала влияет на политику фракции "Голос". Так, согласно финансовому отчету партии за 3 квартал 2019 года, жена Фиалы Наталия профинансировала "Голос" на 1,6 млн гривен.
Томаш Фиала - не только генеральный директор Dragon Capital, но и основатель и владелец медиа-холдинга "Новое время".
Помимо этого, весной текущего года к украинской инвестиционной "Dragon Capital" перешли 100% корпоративных прав и все активы интернет-издания "Украинская правда".
Ранее, в январе 2021 года, "Dragon Capital" завершила покупку компании Treeum Holdings Limited – собственника изданий Finance.ua и Minfin.com.ua, а также компаний Finline, Bank Online и "Мульти.Юа".