Нардеп от "Слуги народа" и олимпийский чемпион Жан Беленюк пожаловался, что в центре Киева его пытались спровоцировать на конфликт расистскими высказываниями.

Об этом Беленюк написал в Facebook.

По его словам, инцидент произошел вечером в пятницу, 13 августа, на столичном Печерске.

"Несколько минут назад, неизвестные мне молодые люди, подойдя ко мне в центре Киева (Печерск), пытались спровоцировать конфликт! Выкрикивая обидные вещи типа: "черная обезьяна что-то знает о патриотизме?!" и "вали в Африку!". Слава Богу, до драки дело не дошло, поэтому со мной все нормально", - сообщил Беленюк.

Также он задал подписчикам несколько риторических вопросов.

"1. Мне интересно, украинец ли я для своего государства, какие критерии патриотизма существуют в нем?! 2. Насколько олимпийский чемпион может себя безопасно чувствовать в своей Родине и в родном городе?! 3. И нормально ли в европейском государстве слышать обидные вещи людям, которые готовы положить жизнь для ее прославления?!" - написал нардеп.

Напомним, "Страна" подробно писала о том, как Жан Беленюк принес Украине единственное "золото" на Олимпиаде в Токио и кому это не понравилось.

Также мы сообщали, что другая украинская спортсменка - легкоатлетка Ярослава Магучих - сфотографировалась на Олимпиаде с российской коллегой Марией Ласицкене и попала в скандал. Ее даже вызвали из-за этого в Минобороны. После этого российская ведущая Скабеева опубликовала совместное фото с Беленюком.

Кроме того, "Страна" писала, что Беленюк, комментируя совместное фото со Скабеевой, заявил, что не знает, кто она такая, и за контекстом политических событий в РФ он не следит.