В Украине дети школьного возраста из-за пристрастия к сладкой газировке ежедневно потребляют почти втрое больше сахара, чем предусмотрено рекомендованной нормой. Именно это является одной из причин ожирения 8% девочек и 12% мальчиков в возрасте 11-17 лет. Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко, передает "Укринформ".

По его словам, в среднем подростки потребляют 67 граммов сахара в сутки при рекомендованных 25 граммах.

"Дети до 3-х лет уже потребляют около 50 граммов сахара в сутки - это уже вдвое больше. Если мы говорим о школьном возрасте, то такие дети в среднем у нас потребляют 67 граммов сахара. То есть уж в три раза превышение. Это приходит со сладкими газированными напитками, которых достаточно большое количество, и к этому низкая физическая подвижность. Это ведет к тому, что у нас ожирение у детей", - сказал Ляшко.

Также он напомнил, что правильное питание детей и подростков способно предупредить проблемы их здоровья в будущем.

Напомним, все школы Украины с 1 января 2022 года должны ввести новое школьное меню, которое было разработано под руководством шеф-повара Евгения Клопотенко и насчитывает в перечне 160 блюд. Часть школ будут кормить детей по новым стандартам уже с 1 сентября, а остальные - с 1 января 2022 года, ранее заявлял Ляшко.

Школы получат пошаговые рецепты блюд из утвержденного меню. Среди них - много старинных с уклоном в западноукраинскую кухню - шпундра, вертута, банош. Также есть полтавский борщ, львовский сырник и много блюд из тыквы, кускуса, чечевицы и булгура.

Также мы сообщали, что по словам Елены Зеленской новое меню школьников предусматривает меньше сахара и хлеба, но больше фруктов.