Высший антикоррупционный суд Украины изъял в порядке гражданской конфискации у нардепа от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Ильи Кивы 1,2 млн грн, которые, по данным прокуратуры, он получил, сдавая в аренду не принадлежащую ему жомовую яму. Народный депутат планирует обжаловать это решение.

Как сообщает САП, ВАКС провел заседание по делу о жомовой яме в пятницу, 13 августа. Суд признал указанные САП активы Кивы необоснованными и принял решение об их взыскании в пользу государства. В САП заявляют, что нардеп получил 1 242 236 грн, сдавая в аренду жомовую яму, которая не является его собственностью. Еще 10 тысяч гривен - это комиссионные доходы Кивы за проведение операций по безналу.

Сам Кива это прокомментировал "Стране" так: "Плевал я на этот цирк. Данное решение не вступило в законную силу и будет обжаловано. Хочу заявить, что мы уверены в своей правовой позиции! И обязательно добьемся справедливости".

Напомним, весной нардеп Илья Кива защитил диссертацию и стал кандидатом наук.

Также мы писали о том, что в июне НАПК отчиталось о передаче в суд протоколов в отношении восьми нардепов, одним из них был Илья Кива.