В связи с обостренной ситуацией в Афганистане, которая ухудшилась после наступления "Талибана", послы НАТО сегодня соберутся на встречу для обсуждения.

Об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на собственные источники.

"Представители НАТО встретятся в пятницу для переговоров по Афганистану", — заявляет агентство.

"Талибан" активизировал свое наступление после того , как НАТО объявили о своем выходе из страны. Как следствие среди гражданского населения начало расти число жертв.

Евросоюз призвал "Талибан" остановить наступление. Также в ЕС предупредили, что в случае захвата власти в Афганистане, территории может грозить изоляция и непризнание правительства.

Помимо этого, накаляющуюся ситуацию в Афганистане прокомментировал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. По его словам, сейчас в стране находится не более 100 граждан Украины. Но даже они не обращались с просьбой о помощи, чтобы покинуть страну.

Ранее мы писали о том, что в разведке США заявили о том, что Китай готов признать власть "Талибана" в Афганистане законной, если талибы захватят столицу Афганистана - Кабул.

Сейчас боевики "Талибана" находятся на расстоянии 50 километров к столице страны Кабулу. Помимо продвигающегося захвата территорий, им также удалось обесточить город.