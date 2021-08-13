Послы НАТО экстренно собираются на встречу из-за захвата Афганистана талибами
В связи с обостренной ситуацией в Афганистане, которая ухудшилась после наступления "Талибана", послы НАТО сегодня соберутся на встречу для обсуждения.
Об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на собственные источники.
"Представители НАТО встретятся в пятницу для переговоров по Афганистану", — заявляет агентство.
"Талибан" активизировал свое наступление после того , как НАТО объявили о своем выходе из страны. Как следствие среди гражданского населения начало расти число жертв.
Евросоюз призвал "Талибан" остановить наступление. Также в ЕС предупредили, что в случае захвата власти в Афганистане, территории может грозить изоляция и непризнание правительства.
Помимо этого, накаляющуюся ситуацию в Афганистане прокомментировал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. По его словам, сейчас в стране находится не более 100 граждан Украины. Но даже они не обращались с просьбой о помощи, чтобы покинуть страну.
Ранее мы писали о том, что в разведке США заявили о том, что Китай готов признать власть "Талибана" в Афганистане законной, если талибы захватят столицу Афганистана - Кабул.
Сейчас боевики "Талибана" находятся на расстоянии 50 километров к столице страны Кабулу. Помимо продвигающегося захвата территорий, им также удалось обесточить город.