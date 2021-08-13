Адвокат из Киева Дарья Климович записала креативный видео-ответ для украинских чиновников, которые советуют недовольным гражданам покидать страну. Упомянула она и мовного омбудсмена Тараса Креминя, который призвал всех, кто недоволен украинизацией переехать в другие государства.

Ролик адвокат опубликовала в своем микро-блоге в Instagram.

В начале видео девушка входит в кадр и начинает собираться - надевает шарфик, солнечные очки и берет чемодан на колесиках, при этом на экране мелькают цитаты украинских чиновников.

В начале приводятся президента Украины Владимира Зеленского, который недавно порекомендовал тем украинцам, которые любят Россию, уехать в РФ.

Далее на экране появляются слова народного депутата Верховной Рады Украины от "Слуги народа" Анны Колесник: "Надо валить из этой страны". После этого появляется цитата одного из лозунга националистов: "Чемодан, вокзал Россия!".

Самым последним адвокат цитирует уполномоченного по защите государственного языка Тараса Креминя, которые на днях призвал всех недовольных законом об украинизации уезжать из страны.

В финальных кадрах девушка берет чемодан, машет рукой и уходит. Однако затем вновь возвращается в кадр и делает возмущенный жест рукой, во время которого на экране появляется фраза: "Валите лучше сами из моей страны!"

Примечательно, что все цитаты во время видео появляются в виде текста, сама адвокат молчит. На протяжении всего ролика на фоне играет музыка - это песня группы Green Grey, которой запретили выступать на "Олимпийском" в День независимости и отменили ряд частных концертов, композиция называется "Мазафака".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Адвокат Дарья Климович Киев (@advocat_dk)

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в своем интервью для телеканала "Дом" призвал украинцев, которые проживают на временно неподоконтрольных Киеву территориях и поддерживают Россию, уезжать в РФ. Зачем он это сделал, подробно разбирала "Страна".