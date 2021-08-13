В Министерстве образования рассматривают три сценария обучения украинских школьников в новом учебном году: обычный режим работы школ, дистанционное обучение и смешанное. Их будут применять в зависимости от уровня заболеваемости Covid-19 и не исключено, что их будут совмещать.

Об этом рассказал глава МОН Сергей Шкарлет, передает "Главком".

Как сообщил Шкарлет, в его ведомстве рассчитывают на то, что первые два месяца учебного года пройдут в спокойном режиме в плане заболеваемости коронавирусной инфекцией. Но при этом министр не исключает и осложнение обстановки.

"Разве что штамм "Дельта", который сейчас распространяется, может повлиять на ситуацию", - объяснил Шкарлет.

Также министр подробно рассказал о трех сценариях организации обучения школьников в 2021/22 учебном году.

Первый является наиболее благоприятным и рассчитан на "зеленую" карантинную зону в Украине. Учебные заведения будут работать в обычном режиме, а перевод на дистанционную форму из-за вспышек Covid-19 допускается по решениям педсоветов некоторых школ.

Второй сценарий будет реализован при высоком уровне заболеваемости. В этом случае МОН будет настаивать, чтобы 1-4 классы и инклюзивно-ресурсные центры работали в обычном режиме. При этом в научно-педагогических коллективах должно быть 80% вакцинированных.

Третий сценарий рассчитан на "желтую" и "оранжевую" карантинные зоны. Местные власти могут переводить обучение в смешанную или дистанционную форму. Показатель в 80% вакцинированных учителей будет позволять учебному заведению даже в этом случае работать полностью в обычном режиме.

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