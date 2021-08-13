Гендиректор госконцерна "Укроборонпром" Юрий Гусев получил за июль более 500 тысяч гривен зарплаты.

Об этом свидетельствуют данные в его декларациях, опубликованных в едином реестре.

Так, 20 июля Гусев подал декларацию о существенном изменении финансового положения, в которой он указал, что 16-го числа он получил 160 432 грн зарплаты в основном месте работы.

Согласно декларации от 6 августа, 02.08.2021 Гусев получил от "Укроборонрома" еще 359 012. Таким образом, его зарплата за июль составила 519 444 грн.

Напомним, "Страна" писала о том, что гендиректор "Укроборонпрома" в апреле задекларировал 557 тысяч гривен зарплаты, и это больше, чем министр обороны Андрей Таран получил за весь прошлый год.

Кроме того, мы сообщали, что глава НБУ Шевченко в июле заработал 685 тысяч грн, и это почти в два раза меньше его месячной зарплаты в 2019-м.

Также мы писали, что в июле 2021 года Рада во втором чтении поддержала ликвидацию "Укроборонпрома". Согласно принятому законопроекту, в течение двух лет ОПК трансформируют в два отдельных холдинга - один из них будет заниматься оборонительными системами, а второй - космосом и авиацией.