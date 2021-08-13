Польша продаст Украине вакцины AstraZeneca, у которых заканчивается срок годности
Глава Министерства здравоохранения Польши Вальдемар Краска, который ранее объявил об обязательной самоизоляции для непривитых украинцев, заявил, что Польша продаст нашей стране более миллиона доз вакцины от Covid-19 AstraZeneca. Препараты, по его словам, поставят с истекающим сроком годности.
Об этом он заявил в эфире радиостанции RMF FM, сообщает РИА "Новости"
По словам Вальдемар Краски, Украине продадут 650 тысяч доз препарата AstraZeneca "с коротким сроком годности". Поляки поставят вакцины в нашу страну уже в августе. Остальную партию Украина закупит в течение следующих месяцев.
Напомним, ранее украинский президент Владимир Зеленский анонсировал создание Национального плана вакцинации против Covid-19. Его задача заключается в то, чтобы привить большую часть взрослого населения страны до конца года. Это позволит выработать коллективный иммунитет, который должен остановить коронавирус в Украине.
Недавно в Минздраве заявили, что Украина получит еще 17 миллионов доз вакцины Pfizer.
Также мы рассказывали, что, по словам министра здравоохранения Украины, в этом году Украина получит два лекарства от Covid-19 прямого действия.