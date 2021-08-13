Глава Министерства здравоохранения Польши Вальдемар Краска, который ранее объявил об обязательной самоизоляции для непривитых украинцев, заявил, что Польша продаст нашей стране более миллиона доз вакцины от Covid-19 AstraZeneca. Препараты, по его словам, поставят с истекающим сроком годности.

Об этом он заявил в эфире радиостанции RMF FM, сообщает РИА "Новости"

По словам Вальдемар Краски, Украине продадут 650 тысяч доз препарата AstraZeneca "с коротким сроком годности". Поляки поставят вакцины в нашу страну уже в августе. Остальную партию Украина закупит в течение следующих месяцев.

Напомним, ранее украинский президент Владимир Зеленский анонсировал создание Национального плана вакцинации против Covid-19. Его задача заключается в то, чтобы привить большую часть взрослого населения страны до конца года. Это позволит выработать коллективный иммунитет, который должен остановить коронавирус в Украине.

Недавно в Минздраве заявили, что Украина получит еще 17 миллионов доз вакцины Pfizer.

Также мы рассказывали, что, по словам министра здравоохранения Украины, в этом году Украина получит два лекарства от Covid-19 прямого действия.