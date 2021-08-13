В Тернопольской области в городе Кременец врачи обнаружили и подтвердили у 9-месячного малыша штамм коронавируса "Дельта", которым официально на территории Украины заразились уже 300 человек. Сейчас ребенок вместе с матерью находится на госпитализации.

Об этом сообщает издание "Тернополяне".

Начальница департамента здравоохранения Тернопольской ОГА Ольга Ярмоленко на брифинге заявила, что штамм "Дельта" в равнении с остальными штаммами является более агрессивным и контагиозным (заразительным).

"В Кременце госпитализировали маму с ребенком, которому 9 месяцев. Если в семье появляется кто-то один зараженный, то из-за бытовой формы болеют сразу все. Поэтому надо вакцинироваться и соблюдать карантинные меры", - пояснила она.

Помимо этого, в Тернопольской области "Дельтой" заражены еще два ребенка. Однако, она уже находятся в инфекционном отделении детской горбольницы на стационарном лечении.

Напомним, 5 августа главный санврач страны Иван Кузин сообщил, что в Украине идет ухудшение эпидемической ситуации. А именно распространяется штамм коронавируса "дельта". По его словам, ситуация с коронавирусом в стране ухудшается с каждым днем.

При этом позже в Минздраве заявили о том, что эпидемическая ситуация в стране полностью контролируется. Но специалисты начинают фиксировать первые негативные тенденции роста количества госпитализаций и тяжелых больных Covid-19.