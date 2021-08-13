В Хмельницкой области 71-летний младший научный сотрудник музея получил три года условно за то, что во время карантинных ограничений получил 8 тысяч гривень единоразовой материальной помощи. Мужчину признали виновным в мошенничестве.

Об этом сообщают "Граты".

Сотрудник Нетишинского краеведческого музея 71-летний Виктор Войковский через приложение "Дия" подал заявку о получении материальной помощи. Однако во время карантина, даже когда регион попал в "красную" зону, он получал зарплату в полном объеме. А помощь предназначалась тем, кто потерял часть заработной платы в следствии карантинных ограничений.

Тем не менее 12 мая он получил выплату. В итоге его обвинили в мошенничестве, совершенном путем незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники. За такие действие предусмотрено наказание в виде лишения свободы от трех до восьми лет.

Однако работник музея пошел на сделку со следствием, признал вину и получил три года лишения свободы условно с годовым испытательным сроком.

"Я деньги у государства не воровал. Я заполнил заявку. Мне могли дать деньги, а могли не дать. Деньги дали, а в итоге завели на меня дело, что я мошенник", - заяивл Войковский.

Примечательно, что такое же наказание - условное лишение свободы сроком на 3 года получил бывший народный депутат Александр Пресман за махинации с арендой жилья. Он получил более 928 тыс. грн компенсации за использование гостиничного номера ГП "Гостиничный комплекс "Национальный" с ноября 2014 года по август 2019, несмотря на то, что у него было собственное жилье в центре Киева. Правда, кроме условного срока, нардепу предстоит заплатить еще штраф в размере 17 тыс. грн и заплатить 23 тыс. грн расходов на проведение экспертиз по делу.

Напомним, о компенсация во время локдауна для тех, кто потерял зарплату подробно писала "Страна".