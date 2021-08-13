Заболевание Covid-19 может негативно повлиять на репродуктивную систему мужчин и даже привести к полной импотенции, поскольку болезнь поражает все ткани организма.

К такому выводу пришли ученые российского медицинского исследовательского центра акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика Кулакова, проанализировав данные 50 мужчин в возрасте от 22 до 50 лет. Медики изучили спермограммы, анализы крови, гормональный профиль и генетический состав сперматозоидов участников исследования.

Об этом сообщает РИА Новости.

При проведении исследований выяснилось, что после перенесенной коронавирусной инфекции у мужчин снизилось качество спермы. Также более всего страдают гены, отвечающие за энергообразование в митохондриях.

"Качество спермы после Covid-19 статистически значимо ухудшается", - говорят эксперты.

Как сообщалось, профессор Нориджской медицинской школы при Университете Восточной Англии Пол Хантер, считает, что вскоре Covid-19 может стать только одной "формой простуды".

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