Погода в Украине 14 августа, на Медовый Спас, будет сухой, нежаркой и солнечной. Столбики термометров удержатся на отметках +24...+29 градусов. Однако уже в воскресенье, 15-го числа воздух разогреется сильнее.

Об этом в Facebook сообщает синоптик Наталья Диденко.

По словам Диденко, комфортной погода в субботу будет благодаря антициклону Elfi, именно он не дает дождливым циклонам Kurt и Luciano формировать погоду в нашей стране. Незначительные осадки 14 августа ожидаются в восточных областях и Приазовье.

По прогнозам синоптика, в воскресенье, 15 августа, воздух начнет прогреваться сильнее: ожидается +26...+31 градус. Почти во всех регионах будет сухо.

Что касается погоды в столице, 14 августа ожидается +27, +28 градусов. А в воскресенье, 15-го числа, в Киеве будет теплее - до +30 градусов.

Синоптик предупредила, что уже с начала следующей недели жара в большинстве областей Украины усилится до +30...+ 35 градусов.

Напомним, "Страна" писала о том, что в Украину с понедельника нагрянет африканская жара.

Также мы сообщали, что в целом в августе жара отступает, но не сдастся, мы публиковали прогноз погоды на месяц в Киеве, Одессе, Карпатах.