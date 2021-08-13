Боевики "Талибана", которые вчера захватили еще три крупных города на северо-востоке Афганистана, сейчас находятся на расстоянии 50 километров к столице страны Кабулу. Помимо продвигающегося захвата территорий, им также удалось обесточить город.

Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на президента итальянской гуманитарной организации "Pangea" Лука Ло Прести, работающей в стране.

"Мы очень волнуемся, потому что талибы находятся в 50 километрах от Кабула. Этим утром они перерезали кабели со светом, город оказался почти в изоляции", — рассказал Ло Прести.

Президент организации добавил, что на данный момент сотрудники его организации находятся без связи. При этом, как утверждает Ло Прести, возможности полностью прояснить ситуацию из-за этого также нет. По его словам, взятие столицы Афганистана талибами в скором времени неизбежно.

Напомним, в разведке США считают, что талибы могут изолировать столицу Афганистана - Кабул за 30 дней и потенциально могут захватить ее за 90 дней. На текущий момент они заняли уже восемь областных центров в основном на севере Афганистане всего за шесть суток. Такие темпы вызвали удивление у властей США.

На фоне мощного наступления талибов посольство США в Афганистане призвало американцев немедленно улетать из этого государства. В происходящем там сейчас разбиралась "Страна".