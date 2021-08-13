В Афганистане, все большую часть территорий которого захватывают талибы, сейчас находится от 50 до 100 украинцев, однако запросов об эвакуации от них не поступало. Тем ни менее возможные пути эвакуации уже отрабатываются.

Об этом рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на брифинге в пятницу, 13 августа.

"Мы уже начали отрабатывать возможные пути эвакуации из Афганистана, если поступят такие обращения. На данный момент граждане Украины не обращались в МИД с просьбой эвакуировать их с Афганистана. Но мы в режиме 24/7 работаем и готовы помогать нашим гражданам в Афганистане всеми доступными способами", - заявил Кулеба.

Напомним, в Афганистане после начала вывода американских войск началась эскалация конфликта между талибами в властью. Боевикам "Талибана" удалось захватить крупные города страны, они контролируют уже большую часть страны.

В связи с этим украинцам рекомендовали немедленно уехать из Афганистана, а в случае угрозы их жизни обратиться в посольство в Украины в Республике Таджикистан.

Между тем разведка США считает, что через 30 дней талибы окружат столицу Афганистана и американское посольство объявило срочную эвакуацию своих граждан из страны.