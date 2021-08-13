На День Независимости Украины в праздничном параде в Киеве, помимо украинских военных, поучаствуют представители стран НАТО, а именно Чехии, Польши и Словакии.

Об этом сообщает Радио Прага.

Словакия и Польша, помимо военнослужащих, продемонстрируют также свою военную технику. От Чешской Республики выступят почти 30 членов почетного караула.

При этом Чехию на параде в столице должен был представить министр обороны Любомир Метнар. Однако, позже приняли решение, что от страны поедет замминистра по вопросам оборонной политики и стратегии Ян Гавранек. Кроме него, на празднике будет первый замначальника Генштаба генерал-лейтенант Яромир Зуна.

"Чешская армия пришлет на эти торжества 27 членов пражского почетного караула, которые будут участниками военного парада. Принимая участие в параде, мы показываем, что мы высоко ценим Украину как партнера, а также ценности независимости как таковой", - говорится на сайте HlidaciPes.org.

Напомним, в этом году на День независимости Украины пройдет три мероприятий при участии Вооруженных сил Украины и сил стран-партнеров. Всего в торжествах поучаствуют 5 тысяч военнослужащих, 100 летательных аппаратов и четыреста единиц военной техники. Также запланирован показ вооружения и военной техники в Одессе и воздушный и водных показ вооружения на реке Днепр.

Также в параде в Киеве, который состоится 24 августа, будут участвовать военнослужащие морской пехоты 36-й бригады морской пехоты имени контрадмирала Белинского. Морпехи проедут на бронированных автомобилях "Козак-2", которые поступили на вооружение перед началом подготовке к параду.