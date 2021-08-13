В Великобритании считают ошибочным решение Вашингтона о выводе американских войск из Афганистана. Лондон опасается, что в страну может вернуться террористическая организация "Аль-Каида".

Об этом со ссылкой на британского министра обороны Бена Уоллерса сообщает Sky News.

За ошибку, которую допустили США, выводя свои войска из Афганистана, по мнению Уоллерса, будет вынуждено заплатить международное сообщество. По словам британского министра, учитывая тот факт, что именно США были во главе международной коалиции в Афганистане, все государства, чьи войска находились в стране, должны были вывести их вслед за американцами. Но теперь возникло опасение, что "Аль-Каида", вероятно, теперь вернется в Афганистан.

Кроме того, по словам Уоллерса, ошибкой было и соглашение, которое заключили США и "Талибан" в прошлом году, в результате которого и были в итоге выведены американские войска. Из-за этого соглашения, по мнению министра, талибы и получили ощущение, что они могут захватить инициативу в стране и одержать победу.

По словам главы Минобороны Британии, Лондон временно направит в страну шестьсот своих военных, чтобы помочь гражданам Великобритании выехать.

Напомним, "Страна" писала о том, что сегодня талибы захватили очередные крупные города Афганистана, а местные чиновники скрываются и эвакуируются.

Также мы сообщали, что талибы согласились пойти на сделку с правительством Афганистана лишь в обмен на новый исламский эмират.