Российская олимпийская чемпионка Мария Ласицкене, после совместной фотографии с которой украинка Ярослава Магучих столкнулась с травлей, продолжает относиться к украинским спортсменкам с теплом и уважением.

Об этом она сообщила в своих Instagram-историях.

"Самое главное, чтобы Ярославе и остальным украинским девочкам было спокойно и комфортно. Чтобы их никто не дергал. Все остальное не имеет значения. Никакие заявления не изменят моего теплого отношения и уважения к ним", - написала россиянка.

После этого она добавила, что больше комментировать сложившеюся ситуацию не станет и считает данную тему закрытой.

Напомним, 7 августа на Олимпиаде в Токио украинская прыгунья Ярослава Магучих взяла бронзовую медаль по прыжкам в высоту. После выступления она обнялась и сфотографировалась с российской коллегой Марией Ласицкене.

Из-за снимка Магучих столкнулась с шквалом критики в социальных сетях, более того - ее вызвали в Министерство обороны Украины. После этого девушка написала покаянный пост в соцсети.

"Страна" опросила жителей Киева и узнала их мнение по поводу хейта в адрес Магучих.