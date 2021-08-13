В Соединенных Штатах разрешили колоть третью (бустерную) дозу вакцин от коронавируса компаний Pfizer и Moderna для людей со сниженным иммунитетом.

Применение еще одной дозы одобрили в Управлении по вопросам качества продовольствия и медикаментов США, как сообщает международное агентство новостей Reuters.

Регулирующий орган США внес поправки в разрешения на экстренное использование вакцин, чтобы разрешить дополнительную дозу для определенных лиц. В частности речь идет о тех пациентах, которым выполняют переливание крови или пересадку органов и тем, у кого ослабленный иммунитет.

Напомним, как сообщал американский телеканал, в Pfizer и BioNTech считают, что третья доза вакцины имеет потенциал для сохранения максимального уровня защиты против всех известных в настоящее время штаммов, включая опасный вирус-мутант "Дельту".

Moderna также заявила о возможной необходимости в бустерных дозах из-за штамма "Delta".

Между тем, на прошлой неделе Всемирная организация здравоохранения призвала приостановить бустерные прививки от коронавируса как минимум до конца сентября.

После этого пресс-секретарь Белого Дома Дженнифер Псаки заявила, что США выступают против призыва ВОЗ о введении временного моратория.

Также мы писали, что, по данным Bloomberg, в Чили начали прививать третьей дозой препарата людей от 55 лет, которые ранее получили две дозы препарата Sinovac. Причем бустерную вакцинацию им делают препаратом AstraZeneca.