Олимпийский чемпион и депутат фракции "Слуга народа" Жан Беленюк прокомментировал "Стране" совместное фото с российской журналисткой и ведущей Ольгой Скабеевой, которая опубликовала снимок с Беленюком у себя в Telegram-канале.

"Во-первых, я не знаю, кто такая Ольга Скабеева, так как я не слежу за контекстом политических событий в России, поэтому мне это совсем неинтересно, если честно. Во-вторых, я известный спортсмен, со мной может подойти и сфотографироваться любой человек. Я иду по улице со мной фотографируются много людей. Мне у каждого спрашивать, кто он, откуда и чем занимается?", — заявил Беленюк.

По словам Беленюка, каждый украинский спортсмен является патриотом нашей страны.

"Они доказывают, что являются патриотами, тяжело завоёвывая медали для нашей страны. Поэтому у меня лично вопросов к нашим спортсменам нет. То, что пишут люди, которые ставят себе за цель что-то написать — меня не интересуют, я привык доказывать своими делами, показывать результат, кто чего стоит", — сказал нардеп.

Напомним, украинская спортсменка Ярослава Магучих после своего выступления на Олимпиаде в Токио сфотографировалась с российской коллегой. Вокруг снимка возник скандал и девушку вызвали в Минобороны.

Однако Жан Беленюк заступился за спортсменку и объяснил фотографию в обнимку с россиянкой эмоциями после выступления.

Также сообщалось, что российская ведущая Скабеева совместную обнародовала фотографию с Беленюком, сопроводив ее подписью: "Было бы справедливо вызвать в Минобороны нардепа Жана Беленюка. Смотрите, какая зрада".