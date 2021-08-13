Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в комментарии "Стране" сообщил, что проработка программы визита президента Зеленского в США ещё не завершена.

Однако по словам Подоляка, президент не единожды подчёркивал, что он категорически хочет, чтобы Украина активно вливалась в глобальный рынок, скажем так, революционных научных идей.

"Создавала на своём собственном рынке возможности для резкого роста количества перспективных стартапов. Глобальный мир сегодня очень быстро предлагает и реализует идеи. Украина в свою очередь тоже должна двигаться вперёд, а не стагнировать, зашиваясь в старых технологиях и старых типах производств. Понятно, что для реализации подобных идей нужны и встречи с "пионерами" в прорывных технологиях, и даже привлечение их в качестве консультантов на тех или иных условиях", — заявил Подоляк.

Также он рассказал, что Владимир Зеленский планирует встретиться в США не только с официальными лицами, но пока полный перечень встреч озвучивать рано.

"Если же говорить предметно о самом ближайшем времени, то детальная проработка программы визита Владимира Александровича в США ещё, разумеется, не завершена. Обсуждаются и готовятся встречи не только в Вашингтоне и не только с официальными лицами. Полный перечень встреч сейчас ещё рано озвучивать, но можно подтвердить, что это будут весомые контакты – важные в том числе и в контексте интеграции нашей науки в глобальную систему отношений. Сотрудничество в области науки и развития технологий, передовых бизнесов – это одно из направлений нашей европейской и евроатлантической интеграции, а также ключевые элементы нашего стратегического партнёрства с США", — утверждает Подоляк.

По его словам, большой ошибкой со стороны предыдущих руководителей Украины – фокусироваться только на политических контактах с партнёрами Украины и только на должностных лицах.

"Президент Владимир Зеленский расширяет границы украинской дипломатии и межгосударственных отношений, включая также и экономическую дипломатию, научную интеграцию, существенное усиление военно-технического сотрудничества. Все эти новые контакты подчинены одной цели – создать как можно больше полезных для Украины связей на Западе. Очевидно, что для этого могут проводиться встречи и с лидерами технологического развития, с теми, от кого зависит экономическое и научное будущее. В том числе и с упоминаемыми Маском и Куком. Но важны ведь не столько фамилии, сколько само содержание подобных контактов, их содержание и формирование устойчивых полезных связей для Украины", — резюмировал Михаил Подоляк.

Напомним, визит Зеленского в Вашингтон состоится в августе, хотя ранее в Киеве сообщали, что он пройдет в июле.

Что означает перенос встречи государственных лидеров подробно разбиралась "Страна".