Правительственные войска Афганистана одну за другой сдают столицы провинций. В частности, талибы заняли Урузган, Забуль и Гор. Также боевики радикального движения "Талибан" вошли в город Калат, который является админцентром провинции Забуль на юге Афганистана.

Об этом в пятницу, 13 августа, сообщает ТАСС.

В Забуле городские чиновники скрываются в военном лагере и готовятся к эвакуации.

Под контроль исламистов перешли и губернаторский дворец, полицейский участок и другие государственные учреждения города Фирузкух, который является столицей провинции Гор в центральной части Афганистана.

Напомним, в Афганистане эскалация конфликта между властью и "Талибаном" началась после того, как Вашингтон заявил о выводе своих войск из страны. После этого боевики "Талибана" стали захватывать территории, в том числе и крупные города, недавно они заявили о захвате Кандагара (второй по величине город страны).

О там как развивается ситуация в Афганистане после вывода американских войск подробно рассказывала "Страна".

При этом в Госдепе США не считают, что победа талибов предопределена. Однако "Талибан" контролирует уже более половины Афганистана. Президент США Джо Байден не смотря на это, не жалеет о решении вывода войск и считает, что власти Афганистана должны сражаться за себя сами.