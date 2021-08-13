Cпикер украинской делегации в ТКГ по Донбассу, внештатный советник главы Офиса украинского президента Алексей Арестович считает, что проект закона об имплементации "формулы Штайнмайера", прописанный по требованию Берлина, удивит всех.

Об этом он заявил, отвечая на вопрос ведущей Натальи Влащенко в ток-шоу "Народ против".

Арестович, вещая в прямом эфире программы по видеосвязи, сказал, что данный документ уже подали в Верховную Раду Украины. Подготовило законопроект о переходном периоде, по словам спикера, Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Кроме того, советник главы Офиса Зеленского считает, что в документе прописано много интересных предложений. Они, по словам Арестовича, удивят всех, кто считает, что формула Штайнмайера якобы была ранее согласована.

"Никто ничего и никого не сдал", - сказал он.

Также Арестович заявил, что на Донбассе не будут проводить выборы до тех пор, пока "оттуда полностью не выведут войска Российской Федерации и не будет передан Украине полный контроль над границей".

Напомним, ранее "Страна" рассказывала, что подразумевает под собой "формула Штайнмайера", которая является одним из базовых пунктов для исполнения Минских соглашений по Донбассу. Согласно "формуле", выборы на неподконтрольной на данный момент Киеву территории Донбасса должны пройти до передачи Украине контроля над границей.

В прошлом месяце после подписания соглашения Берлина и Вашингона по "Северному потоку - 2" Германия потребовала от Украины внести в законодательство "формулу Штайнмайера".

После этого Арестович заявил, что формула Штайнмайера уже имплементирована в украинское законодательство.

Подробнее о том, как и почему Германия побуждает Киев согласиться на "формулу Штайнмайера" подробнее "Страна" рассказывала в отдельном материале.