Генпрокуратура Молдовы передала уголовное дело против одного из участников похищения экс-судьи Николая Чауса в суд.

Об этом говорится в сообщении Генпрокуратуры Молдовы.

В материалах следствия говорится, что молдавские правоохранители задержали 30-летнего гражданина Молдовы, который ранее проходил службу в одном из силовых ведомств.

По версии следствия, он был завербован в Украине, и когда вернулся в Кишенев, собрал данные о судье, его семье, месте проживания и данных об их передвижениях.

Он также арендовал жилье и три транспортных средства в день похищения судьи. Эти машины использовались в дальнейшем для вывоза Чауса с территории страны.

При этом люди, с которыми он работал, по версии прокуроров, "прибыли из-за пределов страны". Они планировали изначально похитить одновременно двоих - судью и его охранника, чтобы усложнить дальнейшее расследование.

Задержанный содержался с мая 2021 года под стражей, там он заключил досудебное соглашение с обвинением о признании вины. После начала сотрудничества со следствием обвиняемый находится под домашним арестом, а его дело рассматривается в рамках отдельного производства.

Участнику похищения грозит лишение свободы сроком до 10 лет.

В Генеральной прокуратуре Молдовы также заявили об отсутствии официальной реакции прокуратуры Украины на произошедшее, несмотря на неоднократные обращения молдавской стороны к властям Украины с запросами о судебных поручениях для продвижения расследования.

Напомним, 9 августа 2016 года Николая Чауса уличили в получении взятки в $150 тысяч в обмен на вынесение "нужного" судебного решения. После этого Чаус несколько лет скрывался в Молдове.

3 апреля 2021 года стало известно о похищении Чауса, по словам его супруги, бывшего судью похитили, когда он отвозил ребенка на тренировку.

Около четырех месяцев судью разыскивали, тем временем он несколько раз записывал и публиковал видеообращения, не раскрывая своего местонахождения. В итоге судья 30 июля объявился в селе под Винницей.

После нескольких месяцев расследования в Генпрокуратуре Молдовы заявили, что к похищению причастны украинские спецслужбы. Такого мнения придерживается и адвокат Ростислав Кравец. Также адвокат Чауса заявил, что в деле бывшего судьи "присутствует провокация взятки налицо".

Также сообщалось, что апелляционную жалобу на решение Высшего антикоррупционного суда (ВАКС), который отправил обвиняемого во взяточничестве экс-судью Николая Чауса под круглосуточный домашний арест, апелляционная палата рассмотрит в понедельник, 16 августа. Заседание назначено на 9:30.