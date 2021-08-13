Федеративный канцлер Германии Ангела Меркель за пару дней до своего визита в Киев 22 августа посетит Москву. Это будет ее первый визит в Россию с 2020 года.

Об этом сообщил официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт, которого цитирует "РИА Новости".

"В пятницу 20 августа канцлер посетит Москву, подробности программы мы сообщим вам в начале следующей недели", - сказал Зайберт.

В то же время в Кабинете министров ФРГ сообщили, что в ходе своего визита Меркель встретится с российским президентом Владимиром Путиным, но точная программа поездки будет известна на следующей неделе.

"Планируется обсудить состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества в различных областях, а также рассмотреть ряд актуальных международных и региональных вопросов", - рассказали о будущем визите Меркель в пресс-службе Кремля.

Отметим, что это будет первый визит Меркель в Россию с января 2020 года, после истории с оппозиционером Алексеем Навальным она в Москву не приезжала.

"Наверняка будет предпринята очередная попытка сдвинуть с мёртвой точки процесс политического урегулирования на Донбассе", - комментирует новость телеграм-канал "Политика страны".

Напомним, встреча президента Украины Владимира Зеленского и Ангелы Меркель запланирована на 22 августа. В ходе беседы лидеры государств обсудят "Северный поток-2" и ситуацию на Донбассе.

Ранее мы писали о непростых отношений Ангелы Меркель с российским президентом Владимиром Путиным, биограф канцлера рассказал, что государственные лидеры общались на повышенных тонах и однажды Меркель отказалась от поездки в Москву на встречу по украинскому вопросу, поскольку боялась быть "униженной Путиным".