Представители радикального исламистского движения "Талибан" отклонили предложение правительства Афганистана о разделе властных полномочий в обмен на прекращение боевых действий. Находящиеся уже в 90 милях от Кабула талибы заявляют, что пойдут на мир только в обмен на новый исламский эмират. Об этом пишет The Times.

Стороны официального Кабула и "Талибана" подтвердили, что правительство президента Ашрафа Гани сделало предложение разделить власть с исламистской группировкой, если боевики согласятся на постоянное прекращение огня.

Подробности сделки, предложенной участниками переговоров в Катаре, где предпринимаются новые усилия по возобновлению мирных переговоров, не были обнародованы

В свою очередь посольство США в Афганистане поручило своим гражданам в кратчайшие сроки покинуть страну.

Напомним, США и их партнеры по НАТО начали выводить военный контингента из Афганистана в мае 2021 года. Планировали, что операция завершится к 11 сентября 2021 года. Но как оказалось, процесс проходит гораздо быстрее.

За последние несколько недель талибы быстро захватывали афганские территории, в том числе несколько ключевых пунктов на границах с соседними странами. Также они угрожают столицам еще нескольких провинций.

Из-за стремительного продвижения талибов правительственные войска зачастую оставляют поле боле, а мирные жители вынуждены покидать свои жилища и ехать в Кабул - столицу страны, которая пока находится в безопасности. Впрочем, международные эксперты полагают, что это вскоре может измениться.

При этом в Госдепе не считают, что победа Талибана в Афганистане уже предопределена. Президент США Джо Байден заявил, что не жалеет о выводе войск, а власти Афганистана должны сражаться за себя сами.