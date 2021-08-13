Министр иностранных дел Росси Сергей Лавров, считает, что выдача российских паспортов жителям "ДНР" и "ЛНР", (полмиллиона из которых получили российские документы - Ред.), не нарушает международное право.

Цитирует главу российского МИД РИА "Новости" в пятницу, 13 августа.

По его словам, в последнее время обсуждаются версии, что якобы паспортизация "ЛНДР" расходится с международным правом. В свою очередь, Лавров назвал эту информацию "ложью". Он добавил, что в Европейской конвенции о правах человека (ЕКПЧ) говорится о том, что "каждое государство имеет право решать, кто может быть его гражданином".

Напомним, более двух лет назад - в апреле 2019 года президент России Владимир Путин подписал указ "Об определении в гуманитарных целях категории лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке". В эту категорию вошли жители неподконтрольных Украине частей Донецкой и Луганской областей.

В свою очередь, в мае того же года правительство Украины приняло постановление о непризнании паспортов РФ, полученных жителями "ЛНР" и "ДНР".

Кроме того, как мы писали, "глава "ДНР" Денис Пушилин заявил, что жители "республики", имеющие российские паспорта, смогут получать Страховой номер индивидуального лицевого счета и регистрироваться на Едином портале госуслуг, не выезжая в РФ.

В марте этого года "Стране" узнала, что в "ДНР" начали серьезно форсировать раздачу российских паспортов. Это связано в том числе и с выборами в Госдуму РФ, которые пройдут уже в сентябре текущего года.

А недавно дончанин, который отвечает за выборы в Госдуму в одном из районов города, рассказал "Стране" о том как в "ДНР" и "ЛНР" готовятся к голосованию местных жителей с российскими паспортами на выборах в Госдуму РФ.