Глава МИД России Сергей Лавров раскритиковал призыв президента Украины к жителям неподконтрольных территорий уезжать в Россию.

Главный дипломат РФ назвал такое высказывание возмутительным, передает РИА Новости.

Лавров напомнил, что Владимир Зеленский пришел на президентский пост под лозунгами своего героя в сериале "Слуга народа".

"Я бы очень порекомендовал господину Зеленскому пересмотреть сериал и все-таки вспомнить себя того, когда он идеи свои излагал методом искусства. У него получалось гораздо лучше", - добавил министр.

Напомним, Владимир Зеленский дал интервью телеканалу "Дом" на русском языке, которое было адресовано жителям неподконтрольных Украине территорий. В этом обращении президент, по сути, призвал жителей Крыма и Донбасса, которые поддерживают Россию (а таковых там сейчас подавляющее большинство), туда и уезжать. В частности, Зеленский заявил, что жить на неподконтрольной территории Донбасса и не считать ее украинской территорией - это ошибка, а те, кто любит Россию, должны уже сейчас готовиться переезжать в РФ. При этом президент утверждает, что у Донбасса нет будущего без Украины.

"Без Украины цивилизации на этой территории не будет", - считает Зеленский.

Также мы сообщали, что "глава" Крыма Сергей Аксенов пообещал выдать Зеленского, если тот "убежит" из Киева в свою квартиру на аннексированном полуострове.