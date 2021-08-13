В Национальной медицинской палате Украины раскритиковали выводы комиссии региональной группы оперативного реагирования на неблагоприятные происшествия после иммунизации об инциденте со смертью от коронавируса женщины после прививки вакциной Moderna.

Об этом глава Национальной медицинской палаты Сергей Кравченко сообщил в комментарии "Стране".

Комиссия не обнаружила связи между смертью женщины и вакцинацией. Однако Кравченко назвал выводы пустыми словами.

"Они так и не ответили, какая причина смерти пациентки. Не указали диагноз и не сообщили, подтвержден ли он по результатам вскрытия (если оно вообще проводилось). К тому же если женщина болела коронавирусом 14 дней, а заразилась не в день прививки, то почему не проводят эпидраследование по контактным лицам? В том числе, по тем медикам, которые ее вакцинировали? Она же могла их заразить!" - сказал Сергей Кравченко.

Кроме того, по его словам, в комиссии не сказали ни слова о том, как себя чувствуют другие пациенты, которых вакцинировали вакциной компании Moderna из того же флакона. А также не идет речи о сертификате качества на гуманитарную партию вакцины.

Напомним, в Украине после прививки вакциной Moderna от коронавируса умерла женщина. Речь идет о 50-летней киевлянке.

Также мы писали о том, что комиссия изучила смерть вакцинированной от коронавируса пациентки в Киеве. В своих выводах она указала, что смерть не связана с прививкой.