На сегодняшний день 90% Олимпийских призёров от Украины уже получили свое денежное вознаграждение от государства, размер которого зависит от медали.

Об этом советник главы Офиса президента Михаил Подоляк рассказал "Стране".

"Логистика такая. Как только спортсмен получает награду, в то же время Минмолодежи и спорта готовит приказ на перечисление средств. В течение 2-3 дней спортсмен получает денежное вознаграждение. 90% спортсменов уже получили свое вознаграждение, им были перечислены средства на банковские счета. К концу пятницы все 100% получат свои награды. Остались только велоспорт (судя по всему, речь о Елене Стариковой - Ред.) и артистическое плавание, поскольку они были последними. Приказы от министерства уже подготовлены. В пятницу (сегодня) четырем спортсменам будут предоставлены звания мастеров спорта Украины и вручены благодарности всем от министерства", - заявил Подоляк.

Напомним, что во время Олимпийских игр в Токио украинские спортсмены заработали 19 медалей: 1 золотую, 6 серебряных и 12 бронзовых. За разные медали для них предусмотрены премии разного размера: за золото - 125 тысяч долларов, за серебро- 80 тысяч долларов (2,1 млн грн), а за бронзовую медаль - 55 тыс. долларов (1,4 млн грн).