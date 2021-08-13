Жан Беленюк и Ольга Скабеева. Фото: t.me/skabeeva

Российская журналистка и ведущая Ольга Скабеева опубликовала совместное фото олимпийским чемпионом, нардепом от "Слуги народа" Жаном Беленюком после того, как прыгунью Ярославу Магучих вызвали в Министерство обороны.

Соответствующий снимок журналистка опубликовала в своем Telegram-канале.

"Было бы справедливо вызвать в Минобороны нардепа Жана Беленюка. Смотрите, какая зрада", - подписала Скабеева фотографию.

Скабеева не стала описывать обстоятельств, при которых был сделан снимок, но судя по ленте на шее Беленюка, фото было сделано в 2016 году.

Напомним, легкоатлетка Ярослава Магучих занята третье место по прыжкам в высоту на Олимпийских играх в Токио и завоевала бронзовую медаль. После этого спортсменка на эмоциях обнялась и сфотографировалась с российской коллегой Марией Ласицкене, получившей золотую медаль на соревнованиях за прыжки в высоту.

После этого националисты обвинили Магучих в "зраде", а в Министерстве обороны вызвали "на ковер". Сегодня Анна Маляр недавно назначенная на должность заместитель министра обороны отчиталась в Фейсбуке о том, как прошла встреча с Магучих.

А уже после встречи, как и предполагала накануне "Страна", бронзовая медалистка написала в Фейсбуке "покаянный" пост, в котором заявила, добавив, что "враг (то есть Россия - Ред.) готов на все". Это вызвало возмущение многих из тех, кто ее защищал Магучих от травли.

Также добавив, что накануне в комментарии "Стране" Магучих заявила, что в ее фото с российской спортсменкой не было никакой политики.

Между тем, украинский олимпийский чемпион Жан Беленюк, который привез нашей стране единственное золото на Олимпиаде, заступился за Ярославу Магучих после травли со стороны националистов.

Читайте Страну в Google News - нажмите Подписаться