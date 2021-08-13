Российская журналистка и ведущая Ольга Скабеева опубликовала совместное фото олимпийским чемпионом, нардепом от "Слуги народа" Жаном Беленюком после того, как прыгунью Ярославу Магучих вызвали в Министерство обороны.

Соответствующий снимок журналистка опубликовала в своем Telegram-канале.

"Было бы справедливо вызвать в Минобороны нардепа Жана Беленюка. Смотрите, какая зрада", - подписала Скабеева фотографию.

Скабеева не стала описывать обстоятельств, при которых был сделан снимок, но судя по ленте на шее Беленюка, фото было сделано в 2016 году.

Напомним, легкоатлетка Ярослава Магучих занята третье место по прыжкам в высоту на Олимпийских играх в Токио и завоевала бронзовую медаль. После этого спортсменка на эмоциях обнялась и сфотографировалась с российской коллегой Марией Ласицкене, получившей золотую медаль на соревнованиях за прыжки в высоту.

После этого националисты обвинили Магучих в "зраде", а в Министерстве обороны вызвали "на ковер". Сегодня Анна Маляр недавно назначенная на должность заместитель министра обороны отчиталась в Фейсбуке о том, как прошла встреча с Магучих.

А уже после встречи, как и предполагала накануне "Страна", бронзовая медалистка написала в Фейсбуке "покаянный" пост, в котором заявила, добавив, что "враг (то есть Россия - Ред.) готов на все". Это вызвало возмущение многих из тех, кто ее защищал Магучих от травли.

Также добавив, что накануне в комментарии "Стране" Магучих заявила, что в ее фото с российской спортсменкой не было никакой политики.

Между тем, украинский олимпийский чемпион Жан Беленюк, который привез нашей стране единственное золото на Олимпиаде, заступился за Ярославу Магучих после травли со стороны националистов.