Утром в пятницу, 13 августа, в столичном аэропорту "Жуляны" задержали подозреваемого в присвоении денег руководителя Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины. Он пытался бежать от следствия.

Об этом в Telegram-канале сообщает пресс-служба МВД.

Мужчину подозревают в присвоении крупной суммы денег, а также растрате и злоупотреблением служебным положением. Сумма нанесенного его действиями ущерба предварительно оценивается в 57 миллионов долларов.

Руководитель корпорации пытался избежать ответственности - для этого он предпринял попытку выехать из Украины. Однако правоохранители его задержали. Вместе с ним был задержан его сообщник.

Напомним, экс-работника аппарата Верховной Рады подозревают в растрате 900 тысяч гривен при оформлении строительства канализационных очистных сооружений в пгт Барышевка Киевской области.

Также мы писали о том, что главного тренера украинской сборной по гимнастике подозревают в растрате четверти миллиона. Он подписывал документы, по которым спортсмены и тренеры якобы жили в государственном спортивном комплексе, однако на самом деле этого не происходило.