Предлагаем читателям точный астрологический прогноз на 18 августа. Сегодня начинается 10 лунный день в Козероге, особенно благоприятный для Близнецов, Стрельцов, Львов, Водолеев и Весов первой декады. Эти пять везунчиков могут наслаждаться приятными моментами дня.

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Близнецы (22.05 - 21.06)

Сегодняшний день покажет Близнецам самый разнообразный выбор, где можно ярко и креативно себя проявить. Это будет касаться самых различных сфер: как личной жизни, так и общественной. Еще вас ждет удачный день для планирования бюджета, если вы будете продумывать каждый шаг до мелочей. Как вы используете полученные возможности, зависит только от вас самих.

Лев (23.07 - 23.08)

Возможно, для достижения своей мечты вам потребуется приложить чуть больше усилий, чем вы рассчитывали. Но сегодняшний день будет благоприятным для того, чтобы избавиться от части ненужных вещей и расчистить место новым. Выкидывайте весь большой груз, отпускайте все тревоги и открывайте двери в будущее. Будьте общительнее, не прячьтесь и не сомневайтесь в себе.

Весы (24.09 - 23.10)

Удачный день, чтобы подвести некоторые итоги и запустить собственное дело. Также начало дня содействует укреплению семейных отношений и наведению порядка в доме. Подходите к задачам нестандартно, действуйте непривычно для себя. Во второй половине дня вы сможете приступить к принятию важных решений и сотрудничеству с коллегами. Не отказывайте в помощи окружающим и друзьям.

Стрелец (23.11 - 21.12)

День потребует от вас организованности, но взамен принесет интересные открытия. Старайтесь проявлять инициативу и заинтересованность рабочими вопросами. Используйте каждый удобный случай для знакомств и будьте максимально ответственными по отношения к финансам. В конце августа вам нужно приготовиться к динамичному и активному периоду, который принесет много подарков судьбы.

Водолей (21.01 - 20.02)

Карьерные подвиги вы сегодня вряд ли свершите, но заставлять себя не нужно. Лучше пока что отложить все крупные и важные начинания. Сегодня прекрасный день, когда вы можете почувствовать спокойствие и умиротворение. Весь день пройдет в благоприятной обстановке, а ленивое настроение сохранится даже на работе. Звезды рекомендуют вам быть внимательными за рулем. Вечером вы легко разберетесь с мелкими задачами, которые накопились за день, сможете выдохнуть и немного расслабиться.

Остальным знакам зодиака будет полезно прислушаться к своей интуиции. У Овнов она будет работать сегодня на все 100%. Водным знакам (Ракам, Скорпионам и Рыбам) важно не сомневаться в себе и своих решениях. Вы можете спокойно менять свои взгляды и даже курс.

Знаки земли (Телец, Дева, Козерог) сегодня будут как никогда привлекательны для противоположного пола. Ваша энергия будет бить ключом и воодушевлять остальных на самые грандиозные дела. Всё самое интересное у вас только начинается и давно пора пробовать что-то новое, необычное и даже немного сумасшедшее.

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